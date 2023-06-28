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NASA назвало сроки испытаний по добыче ископаемых на Луне

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
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Первые испытания по добыче полезных ископаемых на Луне Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет в течение следующего десятилетия, сообщило 28 июня агентство Reuters.

NASA стремится разрабатывать ресурсы спутника Земли, которые первоначально включали кислород и воду, а со временем могут дополниться железом и редкоземельными элементами. Оно уже предприняло шаги по добыче лунного грунта в 2032 году.

Космическое агентство США планирует вернуть американцев на Луну в рамках миссии Artemis к 2025 году, чтобы извлечь уроки и облегчить будущий полет на Марс.

Ключевой частью миссии станет продвижение коммерческих возможностей в космосе. Агентство стремится количественно оценить потенциальные ресурсы, включая энергию, воду и лунный грунт, с целью привлечения коммерческих инвестиций, сказал специалист по ракетостроению в космическом центре NASA в Джонстоне Джеральд Сандерс.

По его словам, расширение доступа к ресурсам на Луне станет ключом к сокращению расходов и развитию экономики замкнутого цикла.

«Мы пытаемся инвестировать на этапе разведки, понять ресурсы, чтобы снизить риск, чтобы инвестиции имели смысл и могли вести к разработке и производству. Пока мы буквально только царапаем поверхность», — сказал он на конференции по горнодобывающей промышленности в Брисбене.

В конце месяца NASA отправит на Луну испытательную буровую установку и планирует более масштабные раскопки лунного грунта (реголита) и даже тестовый завод по переработке в 2032 году.

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19 мая контракт NASA на разработку космического корабля, который доставит людей на Луну, выиграла компания Джеффа Безоса Blue Origin. Два года назад аналогичный контракт компания проиграла SpaceX Илона Маска.

В России 11 мая ученые из Института медико-биологических проблем собрали заявки для исследований в рамках программы SIRIUS-23 — самого продолжительного этапа эксперимента по моделированию полета на Луну. Он начнется в ноябре 2023 года и продлится один год. Это время шестеро испытателей проведут в изолированном блоке, имитирующем космический корабль, где будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции.

12 апреля «Известия» писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27».

Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Помочь в их осуществлении может российская орбитальная станция, которую планируют запустить в 2027–2030 годах.

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