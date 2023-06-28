В Приморье врачи спасли щитовидную железу женщины с пробитой гарпуном шеей

В Приморском крае врачи спасли щитовидную железу женщины с пробитой гарпуном шеей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона 28 июня.

Женщина с гарпуном в шее обратилась в больницу, сохраняя спокойствие. Как сообщило ведомство в Telegram-канале, такое ранение считается смертельным, однако в данном случае стрела не задела жизненно важные органы.

Под общей анестезией врачи провели ревизию раны — частично оказалась повреждена щитовидная железа, после удаления инородного тела ее удалось сохранить. Операция длилась полтора часа и прошла успешно с минимальной кровопотерей.

Сосудистый хирург «ВКБ№2» Максим Еременко рассказал, что на утро после операции женщина улыбалась и спокойно разговаривала. Врач резюмировал, что пострадавшая «родилась в рубашке».

Ранее, 22 июня, ставропольским врачам удалось спасти жизнь 14-летней школьнице, которая выпала с четвертого этажа. После удара о землю у нее были множественные травмы.