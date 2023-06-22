Ставропольские врачи спасли выпавшую из окна 14-летнюю девочку

Ставропольским врачам удалось спасти жизнь 14-летней школьнице, которая выпала с четвертого этажа. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает StavropolMedia со ссылкой на краевой минздрав.

Минувшей ночью девочку в тяжелом состоянии доставили в Александровскую районную больницу. После удара о землю у нее были множественные травмы.

Ребенок выжил благодаря оперативной работе дежурных медиков. Были задействованы хирурги, врачи из анестезиолого-реанимационного отделения, рентгенолог и специалист УЗИ. Они смогли быстро диагностировать и стабилизировать состояние пострадавшей.

По истечении 8 часов после получения тяжелых травм девочку передали в руки врачей реанимационной бригады краевой детской больницы, чтобы транспортировать медицинским вертолетом, отмечает NewsTracker.

Ранее, 19 июня, ребенок выпал из окна третьего этажа квартиры в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы. Двухлетний ребенок на непродолжительное время остался без присмотра матери.