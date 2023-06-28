В Хабаровском крае полицейские изъяли из незаконного оборота 160 кг черной икры

В Хабаровском крае полицейские изъяли из незаконного оборота около 160 кг черной икры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России 28 июня.

На автодороге город Николаевск-на-Амуре — село Селихино стражи порядка остановили автомобиль, за рулем которого была 38-летняя женщина, для проверки документов.

«В ходе осмотра в багажнике внедорожника полицейские обнаружили и изъяли коробки, в которых находилось 317 контейнеров объемом 0,5 л и два контейнера объемом 0,25 л, заполненных икрой рыб семейства осетровых. Общий вес деликатеса составил порядка 160 кг», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Женщина утверждала, что забрала коробки на обочине у незнакомцев по просьбе своего приятеля и ему же везла посылку. По ее словам, она не знала о содержимом груза.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. Добавляется, что в отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее, 29 мая, суд в Астрахани признал местного жителя виновным в незаконном обороте рыбы и икры осетровых пород. Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штрафа в размере 300 тыс. рублей.