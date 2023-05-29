Жителю Астрахани вынесли приговор за незаконный оборот осетровых

Суд в Астрахани признал местного жителя виновным в незаконном обороте рыбы и икры осетровых пород. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что осенью 2021 года и весной 2022-го житель Астрахани незаконно приобрел 1 кг черной икры, более 30 кг осетра и более 5 кг белуги. Часть продукции он «незаконно сбыл участнику оперативно-розыскного мероприятия, часть — незаконно перевозил с целью дальнейшего сбыта».

Ущерб государству составил 300 тыс. рублей, пишет «Астрахань-24». Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов»), ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная продажа особо ценных водных биологических ресурсов»), ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконная перевозка особо ценных водных биологических ресурсов»).

Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.