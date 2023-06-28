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Особняк Бориса Березовского на Французской Ривьере выставили на продажу

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Фото: Google Maps
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Столетний замок на Французской Ривьере, ранее принадлежавший российскому олигарху Борису Березовскому, после многолетних судебных разбирательств выставлен на продажу, сообщило 27 июня Bloomberg.

Французское агентство по конфискованным активам Agrasc продает Шато де ла Гаруп на мысе Антиб. Посещения запланированы на сентябрь, а окончательные предложения должны быть представлены потенциальными покупателями 6 октября, согласно плану проведения аукциона, передает агентство.

Продажа замка последовала за судебной тяжбой во Франции с кредиторами Березовского. Он был конфискован французским государством в 2015 году в рамках отдельного иска.

Березовский купил замок в 1990-х годах, открыв путь для притока в этот район богатых соотечественников.

Расположенное на полуострове к востоку от Канн поместье было построено в 1907 году британским парламентарием Чарльзом Маклареном, носившим титул барона Аберконуэя. Оно принадлежало его семье до тех пор, пока не было приобретено российским миллиардером.

По информации Bloomberg, в ходе судебного разбирательства во французском суде в 2011 году недвижимость была оценена в €93,6 млн. Газета Nice-Matin 26 июня сообщила о сумме почти в €120 млн.

В замке есть прямой выход к морю, бассейн, теннисный корт, джакузи, фонтаны и сады. В главном особняке площадью около 1,3 тыс. кв. м расположены гостиная, музыкальная и бильярдная комнаты, зимний сад и шесть гостевых апартаментов. Благоустроенная территория простирается более чем на 10 га и включает пять пристроек или жилых помещений.

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В апреле в Санкт-Петербурге выставили на торги бывшую квартиру Максима Горького. Мемориальная квартира, состоящая из шести комнат, расположена в Кронверкском проезде, в доходном доме 1912 года. В нее входят три спальни, две прихожие, три санузла, гостиная с каминным залом и балкон.

В августе 2022 года актер Бен Аффлек за рекордные три недели нашел покупателя на свой особняк в Лос-Анджелесе. Дом занимал не менее 1,2 тыс. кв. м. Внутри семь спален и девять ванных комнат, а также бассейн, SPA-салон, винный погреб, театр и тренажерный зал.

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