Квартиру Максима Горького в Петербурге продают за 75 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставили на торги бывшую квартиру Максима Горького. Продажей занимается «Литфонд». Информация об этом опубликована на сайте организации.

Мемориальная квартира, состоящая из шести комнат, расположена на Кронверкском проезде, в доходном доме 1912 года. В нее входят три спальни, две прихожие, три санузла, гостиная с каминным залом и балкон. Аукционный дом предлагает приобрести это за 75 млн рублей.

Как сообщает телеканал «78», у жилища был только один владелец, сам писатель. Квартира была одним из центров культурной жизни Петербурга. В ней бывали Ленин, Маяковский, Шаляпин и Бунин.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что «Литфонд» в Санкт-Петербурге продал знаменитый пиджак бывшего главы партии ЛДПР Владимира Жириновского. Он ушел с молотка за 280 тыс. рублей. Политик посещал в этом пиджаке заседания Государственной думы в начале 2000-х годов.