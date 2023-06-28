Доктор Продеус рассказал об опасных для детей инфекциях на отдыхе

Кишечные токсикоинфекции — причина более двух третей случаев отравления детей в летних лагерях, при этом токсикоинфекционные процессы запускаются, если не мыть фрукты, овощи, зелень и руки, рассказал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

«А кишечная палочка, или сальмонелла — это проблемы, которые нужно преодолеть на пищеблоке. Тут больше вопрос гигиены и контроля. Не столько медицинский, сколько Роспотребнадзора. Однако есть кишечная инфекция у детей первого года жизни, которую можно предотвратить с помощью вакцины. Это ротавирус», — сказал он.

Еще одной всё чаще встречающейся болезнью, привозимой туристами с отдыха, стала лихорадка Денге. По словам врача, чем ребенок младше, тем тяжелее он переносит это заболевание. К тому же далеко не каждый доктор у нас в стране готов поставить диагноз «лихорадка Денге».

«Это значит, что диагноз не появится вовремя и лечение тоже начнется с запозданием. Чтобы не заболеть такого рода инфекцией, желательно, прежде чем поехать в эти страны, посмотреть список потенциально опасных болезней и вакцин, которые рекомендуется сделать. Вакцину такого рода надо ввести хотя бы за месяц, потому что первичный иммунный ответ формируется организмом за 21 день. А оптимально делать прививку хотя бы за два-три месяца», — порекомендовал доктор Продеус.

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