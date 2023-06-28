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В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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В России планируется отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению. Такой законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовлен фракцией ЛДПР, выяснили «Известия».

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«На этапе розничной торговли и потребления, ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. Это явление вызвано различными факторами: от природно-климатического и погодного, до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», — говорится в пояснительной записке к документу.

Там также отмечается, что регулярно предпринимаются попытки решения этой проблемы, но пока она сохраняется. Как считают авторы инициативы, действенной мерой могла бы стать безвозмездная передача таких товаров населению, но сегодня торговым сетям это невыгодно, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке.

При этом из списка товаров, которые могут быть переданы населению, предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

«По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению. Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, российские торговые сети давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что это взаимовыгодно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Можно скушать: в РФ хотят отменить НДС на благотворительные продукты

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