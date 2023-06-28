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Два российских университета подписали соглашение о сотрудничестве с аргентинским вузом

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Фото: РИА Новости/Игнасио Амикони
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Два российских университета подписали соглашение о сотрудничестве с аргентинским вузом. Об этом сообщила руководитель представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова 27 июня.

«Уверены, что подписание двух соглашений с одним из крупнейших аргентинских вузов — Национальным университетом Артуро Хауретче, в котором обучается порядка 35 тыс. человек, как внесет важный вклад в вопросы популяризации российского образования среди аргентинцев, так и будет способствовать культурно-гуманитарному обмену между нашими странами в целом», — передает ее слова ТАСС.

Аргентинский университет подписал соглашения с Уральским федеральным университетом и Уфимским университетом науки и технологий. Договоренности предусматривают проведение совместных исследований, программу двойных дипломов, а также обмен преподавателями и студентами.

Кроме того, на встрече российской делегации с ректором аргентинского вуза обсуждались возможности преподавания русского языка на базе центра изучения иностранных языков аргентинского вуза, расположенного в городе Флоренсио-Варела.

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Ранее, 29 мая, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ совместно с МИДом готово поддержать русские школы за рубежом в дружественных и недружественных странах. Он добавил, что за каждой дружественной страной Африки закреплен педагогический вуз.

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