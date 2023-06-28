Реклама
Прямой эфир
Общество
Для курортов в России предложили установить стандарты сбора мусора
Мир
Массовые беспорядки с погромами и баррикадами распространились на пригороды Парижа
Мир
WSJ узнала о намерении США ограничить экспорт ИИ-чипов в Китай
Мир
В МИД ЮАР пообещали продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
Мир
В постпредстве РФ оценили влияние 11-го пакета санкций на параллельный импорт
Мир
В посольстве заявили об одержимости США нанести стратегическое поражение РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам кратковременный дождь в среду
Общество
В Москве мошенники похитили у канадца 420 тыс. рублей
Мир
Посланник Ватикана по Украине кардинал Дзуппи прибудет в Москву 28 июня
Мир
В постпредстве РФ допустили отправку Украине вооруженных сил стран ЕС
Мир
Врач в США назвала самый важный для детей вид спорта
Общество
Краснокнижного жука заметили в Москве впервые за 15 лет
Мир
Стало известно о прибытии в иранский порт корабля «Махачкала»

Сотовым операторам обнулят плату за использование частот в селах и деревнях

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операторам, телефонизирующим и подключающим к мобильному интернету небольшие населенные пункты в РФ, может быть предоставлена значительная скидка на оплату использования радиочастотного спектра — она может снизиться на порядки. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с менеджерами нескольких сотовых компаний и чиновниками профильных ведомств.

Частотная собственность: параллельный импорт базовых станций в РФ удалось наладить
Что это даст операторам и их абонентам

Такой вопрос действительно обсуждается Минцифрой и операторами, говорит другой источник на сотовом рынке. Связисты, которые начнут обслуживать населенные пункты с населением до 1000 человек, фактически смогут обнулить расходы на использование частот в регионах, где расположены такие деревни и села, говорит он.

По словам одного из собеседников, речь идет более чем о 50 регионах. По его подсчетам, каждый из операторов большой «сотовой четверки» сейчас платит за право работать на выделенных государством частотах 3-4 млрд рублей в год.

Вопрос о скидках на оплату за пользование частотами действительно обсуждается — предполагается, что операторы смогут их получить, если будут готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населенных пунктах до 1000 человек, сообщили «Известиям» в Минцифры.

«В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора. Мера должна стимулировать операторов построить новые базовые станции в тех населенных пунктах, где в них есть потребность», — отметили в пресс-службе ведомства.

Льгота от государства, фактически означающая обнуление платы за использование частот, стала бы хорошим стимулом для развития сотовой связи в малых населенных пунктах, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, эта скидка позволит операторам сэкономить до 1 млрд рублей в год. Нормальная голосовая связь и мобильный интернет станут доступны там, где их не было вообще, или всё работало очень плохо, отмечает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Для связи до окраин: операторам могут обнулить плату за использование частот

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023