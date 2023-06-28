Сотовым операторам обнулят плату за использование частот в селах и деревнях

Операторам, телефонизирующим и подключающим к мобильному интернету небольшие населенные пункты в РФ, может быть предоставлена значительная скидка на оплату использования радиочастотного спектра — она может снизиться на порядки. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с менеджерами нескольких сотовых компаний и чиновниками профильных ведомств.

Такой вопрос действительно обсуждается Минцифрой и операторами, говорит другой источник на сотовом рынке. Связисты, которые начнут обслуживать населенные пункты с населением до 1000 человек, фактически смогут обнулить расходы на использование частот в регионах, где расположены такие деревни и села, говорит он.

По словам одного из собеседников, речь идет более чем о 50 регионах. По его подсчетам, каждый из операторов большой «сотовой четверки» сейчас платит за право работать на выделенных государством частотах 3-4 млрд рублей в год.

Вопрос о скидках на оплату за пользование частотами действительно обсуждается — предполагается, что операторы смогут их получить, если будут готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населенных пунктах до 1000 человек, сообщили «Известиям» в Минцифры.

«В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора. Мера должна стимулировать операторов построить новые базовые станции в тех населенных пунктах, где в них есть потребность», — отметили в пресс-службе ведомства.

Льгота от государства, фактически означающая обнуление платы за использование частот, стала бы хорошим стимулом для развития сотовой связи в малых населенных пунктах, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, эта скидка позволит операторам сэкономить до 1 млрд рублей в год. Нормальная голосовая связь и мобильный интернет станут доступны там, где их не было вообще, или всё работало очень плохо, отмечает эксперт.

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Для связи до окраин: операторам могут обнулить плату за использование частот