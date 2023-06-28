Реклама
Прямой эфир
Общество
Для курортов в России предложили установить стандарты сбора мусора
Мир
Массовые беспорядки с погромами и баррикадами распространились на пригороды Парижа
Мир
WSJ узнала о намерении США ограничить экспорт ИИ-чипов в Китай
Мир
В МИД ЮАР пообещали продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
Мир
В постпредстве РФ оценили влияние 11-го пакета санкций на параллельный импорт
Мир
В посольстве заявили об одержимости США нанести стратегическое поражение РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам кратковременный дождь в среду
Общество
В Москве мошенники похитили у канадца 420 тыс. рублей
Мир
Посланник Ватикана по Украине кардинал Дзуппи прибудет в Москву 28 июня
Мир
В постпредстве РФ допустили отправку Украине вооруженных сил стран ЕС
Мир
Врач в США назвала самый важный для детей вид спорта
Общество
Краснокнижного жука заметили в Москве впервые за 15 лет
Мир
Стало известно о прибытии в иранский порт корабля «Махачкала»

Для курортов в России предложили установить стандарты сбора мусора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут появиться экологические, или «зеленые», стандарты для курортов и природных территорий. Такую инициативу разработал Российский экологический оператор (РЭО) и направил в Туризм.РФ. Речь идет стандартах обращения с отходами в заповедных зонах и природных территориях с большим турпотоком, в том числе там планируется организовать раздельный сбор мусора.

«На переработку»: в России запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику на помойку
Пока нововведение коснется только предпринимателей и юридических лиц

«Отсутствие стандартов обращения с отходами в заповедниках и на особо охраняемых природных территориях приводит к непоправимому ущербу для природы. Мы не противники жестких ограничений и выступаем за возможность совместной проработки мер для изменения ситуации в лучшую сторону», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На территориях с большим турпотоком действительно неблагополучная экологическая обстановка, согласен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Стандарты помогут решить эту проблему, считает он.

«Инициатива особенно актуальна сейчас, когда активно развивается внутренний туризм. Всё больше россиян проявляют интерес не только к классическим достопримечательностям, но и к особо охраняемым природным территориям. Людям необходимо дать возможность цивилизованно избавиться от мусора, для этого должны быть готовы не только инфраструктура, но и соответствующий персонал», — сказала председатель Комиссии по экологии Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева.

Но для создания полной соответствующей инфраструктуры на курортах потребуется порядка 1-1,5 лет, считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разделяй и здравствуй: на курортах хотят ввести стандарты сбора мусора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023