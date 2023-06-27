МИД РФ сообщил о консультациях с МИД Китая по вопросам ПРО
Россия и Китай провели 27 июня межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил на своем сайте российский МИД.
«27 июня в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны», — уточнили в МИДе.
Стороны обменялись мнениями по аспектам проблематики, включая глобальное и региональные измерения.
«Подтверждена нацеленность на регулярное проведение подобных консультаций в будущем», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее, 25 июня, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе рабочей поездки в Пекин был принят министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и провел плановые консультации с замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем. Китай в ходе встречи подтвердил заинтересованность в укреплении сплоченности и процветании России.
В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов.