Неизвестные устроили стрельбу во Владивостоке и скрылись с места

Несколько человек во Владивостоке доставлены в больницу в результате открытой неизвестными стрельбы. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ранее в этот день примерно в 17:00 (10:00 мск) на улице Днепровской. Там неизвестные произвели выстрелы из неустановленного предмета и скрылись на автомобиле, сообщает ведомство.

«В результате потасовки несколько граждан получили телесные повреждения и доставлены в больницу» — уточнила прокуратура.

Ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента поставлены на контроль прокуратуры, говорится в сообщении.

26 июня источник «Известий» рассказал о драке двух мужчин в ресторане Москвы из-за невозвращенного долга. Во время потасовки один из мужчин достал травматический пистолет и начал стрелять в сторону оппонента.