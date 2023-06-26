Мужчины устроили стрельбу в московском ресторане из-за долга

Двое мужчин устроили стрельбу в ресторане Москвы из-за невозврата долга. Об этом 26 июня сообщил «Известиям» источник.

Конфликт произошел в заведении на улице Маршала Захарова на юге столицы. Во время обсуждения между собеседниками вспыхнула ссора.

«Во время драки один из мужчин достал травматический пистолет и открыл стрельбу в сторону оппонента. Пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями груди», — рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства.

Ранее, 3 июня, трое человек пострадали в ходе стрельбы в Волгограде. Неизвестный открыл стрельбу в кафе, расположенном в Красноармейском районе города. В больницу были доставлены трое жителей соседнего района 2005, 1979 и 1999 годов рождения.