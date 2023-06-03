Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МО Британии посоветовал импортерам российского оружия «вернуть его продавцу»
Мир
Посол РФ в Норвегии раскритиковал попытки милитаризации Арктики
Мир
Крупнейшие в этом году учения НАТО на Балтике стартуют в Эстонии
Мир
Зеленский попросил у Запада 50 батарей Patriot
Общество
Вильфанд сообщил о заморозках в Москве предстоящей ночью до -1 градуса
Мир
Посол назвал заход авианосца США в порт Норвегии показательной мерой устрашения
Мир
Лавров заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Мир
Зеленский заявил о готовности Украины к началу контрнаступления
Армия
Силы РФ уничтожили боевиков ВСУ при попытке прорыва границы в Шебекинском районе
Общество
Скворцова посетила Запорожскую АЭС
Мир
Политолог указал на осознание жителями Германии губительности политики Шольца
Экономика
СМИ узнали о возможности компании Henkel выкупить российский бизнес

Трое мужчин получили ранения в ходе стрельбы в кафе Волгограда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный открыл стрельбу в кафе Красноармейского района Волгограда, ранения получили трое мужчин. Об этом сообщили в субботу, 3 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером накануне, 2 июня. Неизвестный, вероятно, произвел выстрелы из травматического пистолета.

В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района: мужчины 2005, 1979 и 1999 годов рождения. Их состояние не уточняется.

27 мая в Приморском крае мужчина открыл стрельбу из ружья около заправки. Инцидент произошел на 721-м км автодороги «Хабаровск — Владивосток». В результате инцидента пострадавших нет, повреждения получил только торговый павильон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023