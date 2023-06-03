Трое мужчин получили ранения в ходе стрельбы в кафе Волгограда

Неизвестный открыл стрельбу в кафе Красноармейского района Волгограда, ранения получили трое мужчин. Об этом сообщили в субботу, 3 июня, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел вечером накануне, 2 июня. Неизвестный, вероятно, произвел выстрелы из травматического пистолета.

В результате в больницу с ранениями различных частей тела доставлены трое жителей Светлоярского района: мужчины 2005, 1979 и 1999 годов рождения. Их состояние не уточняется.

27 мая в Приморском крае мужчина открыл стрельбу из ружья около заправки. Инцидент произошел на 721-м км автодороги «Хабаровск — Владивосток». В результате инцидента пострадавших нет, повреждения получил только торговый павильон.