В Приморском крае мужчина открыл стрельбу около заправки

В Приморском крае мужчина открыл стрельбу из ружья около заправки, сообщила 27 мая пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на 721 км автодороги «Хабаровск — Владивосток».

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина подошел к кафе недалеко от трассы и автозаправки и открыл беспорядочную стрельбу.

Испуганные автовладельцы поспешили покинуть место ЧП. В результате инцидента пострадавших нет, повреждения получил только торговый павильон.

Ранее, 23 мая, в Якутии мужчина обстрелял из охотничьего ружья магазин и жилой дом.