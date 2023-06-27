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Источник сообщил о полученной чемпионкой РФ по фигурному катанию Акатьевой травме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом, об этом 27 июня рассказал «РИА Новости» источник.

Травму 15-летняя спортсменка получила недавно. Сообщается, что сейчас фигуристка проходит реабилитацию после перелома.

Ранее, 5 июня, Акатьева стала победительницей забега фигуристок в Москве в рамках «Недели легкой атлетики». Вместе с ней в забеге участвовали Алина Загитова, Камила Валиева и Аделия Петросян, отмечает «Спорт-Экспресс».

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В прошлом сезоне фигуристка дебютировала на национальных взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России, тренируется она в группе Этери Тутберидзе.

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