Эксперты назвали причины снижения цен на молоко в России

Эксперты объяснили, почему в России стали снижаться цены на молоко. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает «78.ru».

В России всё чаще предприятия принимают у сельхозпроизводителей молоко по сниженной цене либо вовсе отказываются платить за него или за технику по его переработке. Так, в Ленинградской области литр молока принимают по 25 рублей, в Ростовской области — по 22, в Алтайском крае — по 19, а в Чувашии по 16–18 рублей. И это притом что его производство обходится минимум в 21 рубль, уточняет «КП».

Между тем на рекордно низком уровне стоимость молока в Свердловской области, а в Тюменской, по словам фермеров, литр удоя дешевле литра воды.

«Когда люди будут выбирать между сыром по 1 тыс. рублей за килограмм и свининой или курицей, они выберут свинину или курицу», — объясняет подобную ситуацию гендиректор компании «Агро-Актив» Илья Бондарев в комментарии «ФедералПресс».

Он подчеркивает, что после ухода ряда крупных иностранных брендов стало меньше рекламы молочных продуктов, что негативно повлияло на их продажи. По данным аналитиков, за прошлый год продажи творожных десертов снизились на 18,6%, а йогуртов — более чем на 15%. Сметану, творог и кефир также стали реже покупать.

По мнению исполнительного директора Союза фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга Виктории Арсеевой, причиной подобного кризиса послужило закрытие части зарубежных рынков для российских производителей после февраля 2022 года.

Эксперт Михаил Лачугин полагает, что снижение стоимости связанно с увеличением объемов производства. Подобную причину назвал и глава Ассоциации крестьянских хозяйств Калужской области Бабкен Испирян, общаясь с «ФедералПресс». Он подчеркнул, что только за 2022 год в стране добавилось 2 млн т товарного молока, что на 40% больше нормы. В то же время объем запасов сухого молока вырос в прошлом году в три раза по сравнению с 2021 годом.

Гендиректор «Агро-Актива» Илья Бондарев, объясняя увеличение объемов продукции, указывает на стремление фермеров вывести наиболее молочную породу коров, что, в свою очередь, привело к избытку удоя.

Еще одной причиной упадка цен специалисты называют наличие конкурента в лице белорусского производителя, чьи товары, несмотря на длительную перевозку, стоят дешевле российских аналогов. Более того, среди потребителей бытует мнение, что белорусские продукты более качественные.

Ранее, 22 июня, стало известно, что Генпрокуратура поручила региональным отделениям в Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областях и Москве провести проверки производителей молочной продукции. Товары семи компаний исследовали на предмет их соответствия требованиям качества и безопасности.