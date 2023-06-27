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«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Белграде

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Фото: соцсети
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Self-Driving Group (SDG), международная дочерняя компания «Яндекса», начала тестировать в столице Сербии, беспилотные автомобили. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью компании.

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили информацию источника о тестовых запусках беспилотных авто в Белграде, столице Сербии.

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Ранее, 7 июня, «Яндекс» запустил в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект.

Беспилотные такси работали в тестовом режиме в районе Ясенево. В компании добавили, что такое тестирование в столице — новый этап в развитии беспилотных технологий. Первые испытания роботакси состоялись в 2018 году в Иннополисе, затем в Москве.

11 апреля сообщалось, что, согласно результату исследования компании «Транспорт будущего», около половины (48%) опрошенных россиян ничего не имеют против такси без водителя, еще 26% считают, что пассажиры пересядут на аэротакси уже через 10 лет.

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