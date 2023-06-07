В Москве запустили беспилотное такси

«Яндекс» запустил в Москве роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект, говорится в сообщении компании 7 июня (есть у «Известий»).

Отмечается, что беспилотные такси работают в тестовом режиме в районе Ясенево.

«Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем появится доступ у других жителей Ясенево. Они увидят в приложении «Яндекс Go» специальную кнопку для заказа роботакси», — рассказали в компании.

Всего в Ясенево есть около 40 возможных точек посадки в автомобили под управлением искусственного интеллекта.

«Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет», — подчеркивается в сообщении.

В компании добавили, что такое тестирование в столице — новый этап в развитии беспилотных технологий. Первые испытания роботакси состоялись в 2018 году в Иннополисе, затем в Москве. Беспилотные машины проехали уже свыше 24 млн км.

Ранее, 2 июня, гендиректор ООО «Автозапчасть КамАЗ» Руслан Козадаев заявил, что беспилотные грузовые автомобили начнут штатное движение на федеральной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург 14 июня.

11 апреля сообщалось, что, согласно результату исследования компании «Транспорт будущего», около половины (48%) опрошенных россиян ничего не имеют против такси без водителя, еще 26% считают, что пассажиры пересядут на аэротакси уже через 10 лет.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту. По его словам, использование автомобильного, морского или авиационного беспилотного транспорта позволяет решать многие задачи в самых разных сферах.