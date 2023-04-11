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Стало известно отношение россиян к беспилотным аэротакси

Опрос: 48% респондентов в России положительно относятся к такси без водителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне в целом положительно относятся к развитию беспилотного транспорта. Об этом говорится в результате исследования компании «Транспорт будущего», поступившем в «Известия» 11 апреля.

Как показал опрос, 48% респондентов ничего не имеют против такси без водителя, еще 26% считают, что пассажиры пересядут на аэротакси уже через 10 лет. Другие 14% уверены, что это случится скорее — в течение трех-пяти лет.

37% опрошенных заявили, что готовы заплатить за поездку на беспилотном такси ту же сумму, что и за поездку на обычном такси в час пик, — от 100 до 500 рублей. Каждый пятый россиян готов потратить на поездку на транспорте будущего несколько тысяч рублей.

Также стало известно, что каждый второй гражданин РФ положительно относится к беспилотным летающим аппаратам (БПЛА) и считает, что машины уже давно помогают человеку. Треть опрошенных (36%) связывают использование беспилотников в первую очередь с поиском людей. Еще 28% считают, что БПЛА очень помогают спасательным службам, 26% считают, что дроны будут использоваться для доставки еды и продуктов.

15% россиян также полагают, что беспилотники нужно использовать для мониторинга окружающей среды. Меньше всего они кажутся пригодными для туризма (8%) и строительства (6%).

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7 ноября 2022 года сообщалось, что российские разработчики беспилотного аэротакси Hover приступили к сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна. Первые коммерческие полеты должны начаться в 2025 году. Разработка двухместного российского летательного аппарата для перевозки пассажиров ведется с 2019 года. Расчетная дальность полета составила 500 км, а скорость — 200 км/ч.

9 июня прошлого года президент России Владимир Путин во время общения с молодыми предпринимателями обратил внимание, что в происшествиях с беспилотными автомобилями пока еще не решена проблема ответственности. Тема была поднята во время обсуждения робота, способного автоматически забирать кровь у пациента. Говоря о нем, Путин также выразил неуверенность в том, кто будет отвечать за ошибки техники.

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