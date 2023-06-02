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Движение первых в России беспилотных грузовиков запустят на трассе М-11 в июне

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ФДА
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Беспилотные грузовые автомобили начнут штатное движение на федеральной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург уже в июне. Об этом генеральный директор ООО «Автозапчасть КамАЗ» Руслан Козадаев сообщил на Форуме дорожных инициатив — 2023 в пятницу, 2 июня.

«14 июня состоится запуск первого логистического беспилотного коридора от Москвы до Санкт-Петербурга. Через две недели беспилотники пойдут по трассе. Наш сервис, который мы предполагаем на трассах, предполагается и для беспилотных машин», — цитирует Козадаева агентство городских новостей «Москва».

По трассе пройдут первые четыре автомобиля.

Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил в свою очередь, что беспилотные грузовики уже ездят в испытательном режиме по трассе М-1, передает НСН.

Он добавил, что в дальнейшем беспилотный транспорт планируется запустить и по трассе М-12, передает RT.

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В сентябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту в мире.

В марте 2022 года правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта.

В частности, согласно программе, беспилотные автомобили смогут эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне на улицах Москвы, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Без присутствия в салоне водителя-испытателя — на территории Иннополиса и инновационного центра «Сколково».

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