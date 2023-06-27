Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве со своим кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой. Об этом 27 июня сообщило в своем Telegram-канале в российское оборонное ведомство.

Там также опубликовали кадры с церемонии их встречи.

Как отметил Шойгу в ходе переговоров, Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

«Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине», — сказал российский министр.

По словам Шойгу, сегодня российско-кубинские отношения на подъеме, достигнут высокий темп развития политического диалога между странами.

Россия готова оказывать помощь Кубе, находящейся в незаконной торгово-экономической блокаде США, подчеркнул глава Минобороны РФ.

В середине июня президент России Владимир Путин а встрече в Кремле с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут развиваться по всем направлениям, в том числе в областях энергетики и туризма. Он указал на отсутствие необходимости обсуждать особый союзнический и долговременный характер отношений двух государств.