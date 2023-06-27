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В города Элязыг в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1

AFAD: Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в городе Элязыг в Турции
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Фото: commons.wikimedia.org/Klaus-Peter Simon
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В городе Элязыг в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом во вторник, 27 июня, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на данные турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на глубине 4,99 км, а в его эпицентре оказался район Сиврице города Элязыг, говорится в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте управления, толчок был зафиксирован в 15:40 по местному времени (совпадает с московским. — Ред.).

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19 июня землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр землетрясения залегал на глубине 7,1 км.

Ранее, 11 июня, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 71 км к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 км.

С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе повторялись новые землетрясения, но имевшие меньшую магнитуду.

Число жертв землетрясений превысило 50 тыс. человек. Пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло более 5,8 тыс. человек.

Согласно данным министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.

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