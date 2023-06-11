Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр стихии находился в 71 км к северо-западу от города Кахраманмараш в юго-восточной части страны. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого землетрясение магнитудой 3,9 в провинции Кахраманмараш было зафиксировано в конце мая. Как сообщало управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки были отмечены в районе Гексун, эпицентр залегал на глубине 12,53 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 произошло в конце марта в 58 км к северу от провинции Кахраманмараш.

С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. В начале последнего зимнего месяца разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе повторялись новые землетрясения меньшей магнитуды.