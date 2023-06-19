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Землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком Кахраманмараше
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Об этом 19 июня сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в своем Twiiter-аккаунте.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 21:31 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гёксун. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7,1 км.

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Ранее, 11 июня, землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 71 км к северо-западу от города Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 10 км.

26 мая было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9 в провинции Кахраманмараш. По данным AFAD, подземные толчки были отмечены в районе Гексун, эпицентр залегал на глубине 12,53 км.

В конце марта землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в 58 км к северу от провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

С февраля в Турции происходят разные по мощности подземные толчки. 6 февраля разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. После этого в регионе повторялись новые землетрясения, но имевшие меньшую магнитуду.

Число жертв землетрясений превысило 50 тыс. человек. Пострадало более 107 тыс. человек. В Сирии погибло более 5,8 тыс. человек.

Согласно данным министерства финансов и казначейства Турции, ущерб от февральских землетрясений превысил $105 млрд.

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