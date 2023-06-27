Более тысячи иранцев пострадали от песчаной бури

Более 1 тыс. граждан Ирана пострадали от песчаной бури на юго-востоке страны. Не менее 140 жителей республики остаются в больнице в связи с развившимися у них осложнениями, передает телеканал «Известия». Медики отмечают, что у пострадавших наблюдаются проблемы с дыханием, зрением и сердечно-сосудистой системой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.