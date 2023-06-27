Гидрометеорологический спутник «Метеор–М» №2-3 успешно выведен на орбиту

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-3 доставлен на орбиту и отделился от разгонного блока «Фрегат», об этом во вторник, 27 июня, сообщила госкорпорация «Роскосмос» на своем сайте.

«Сегодня гидрометеорологический космический аппарат «Метеор-М» № 2-3, запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б», доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока «Фрегат»», — говорится в сообщении.

Разгонный блок продолжает выведение 42 российских и иностранных попутных малых спутниковна целевые орбиты, уточнила ГК.

ГК уточняет, что по сравнению с версией № 2-2, новый космический аппарат оснащен бортовым оборудованием, позволяющим обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить количество контролируемых гелиогеофизических параметров.

«Метеором-М» изготовлен входящей в структуру «Роскосмоса» Корпорацией «ВНИИЭМ» и предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды и изучения природных ресурсов Земли. Спутник также способен осуществлять контроль гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, получение информации с автоматических измерительных платформ сбора данных и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ, говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала во вторник, 27 июня, с космодрома Восточный. Кроме российских космических аппаратов на борту ракеты находятся также спутники, принадлежащие заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.