Молния ударила прямо в голову 49-летнему мужчине в хуторе Ленина в Краснодаре

Молния ударила прямо в голову 49-летнему мужчине в хуторе Ленина в Краснодаре

2023-06-27 15:34:47

2023-06-27 15:34:47

2023-06-27 15:34:47

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