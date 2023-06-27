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Названы летние насекомые, которых боятся россияне

Опрос: большинство россиян боятся клещей, ос, пчел, шмелей и пауков
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsin
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Больше половины россиян (61%) не любят летних насекомых, считая самыми страшными клещей, ос, пчел, шмелей и пауков. Об этом свидетельствуют результаты опроса телемедицинского сервиса «Доктис», которыми его сотрудники поделились с «Известиями» 27 июня.

Отмечается, что 22% из тех, кто боится насекомых, относятся так ко всем насекомым, 17% — только боятся только определенных, а еще 22% они просто неприятны. Каждый пятый опрошенный (21%) равнодушен к насекомым, и только 18%, наоборот, любят их.

«Самыми страшными насекомыми участники опроса назвали клещей. Их боятся 66% опрошенных. Также респонденты боятся ос, пчел и шмелей (54%), пауков (47%) и слепней и больших мух (34%). 18% сказали, что боятся муравьев, а 14% — бабочек и мотыльков (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа)», — отмечают исследователи.

Ответы на вопрос, что именно раздражает или пугает респондентов в насекомых, распределились равномерно. Примерно по 20% участников опроса сказали, что насекомые больно кусаются, могут стать причиной заражения инфекционным заболеванием, на укус может возникнуть аллергическая реакция и что они просто назойливые и мешают спать по ночам. Еще 20% признались, что впадают в панику, когда по ним просто кто-то ползает.

При этом, больше половины россиян сталкивалась с проблемами со здоровьем из-за укуса насекомых (56%). Из них 25% получили сильные укусы и воспаления, у 14% была аллергия, у 11% — тяжелые последствия с вызовом скорой помощи, а у 6% — инфекции. Для 44% опрошенных встречи с насекомыми проходили безболезненно.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

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13 июня кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие инфекции могут распространять комары. Среди распространенных заболеваний — малярия, понский энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, в том числе туляремия.

Поздняков добавил, что эти вирусные лихорадки на территории России почти не встречаются, однако туляремия попадает под исключение. Также имеется риск заразиться паразитарными инфекциями, в числе которых дирофиляриоз. Его источники обычно — одичавшие собаки и кошки.

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