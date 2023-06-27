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Военный эксперт назвал информацию об Иране попыткой вывести Трампа из борьбы

Леонков: демократы хотят вывести Трампа из борьбы, обвиняя в раскрытии информации по Ирану
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aaron Schwartz
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Информация об аудиозаписи, на которой экс-президент США Дональд Трамп показывает сотрудникам документ с планом нападения на Иран, является попыткой демократов вывести политика из предвыборной гонки. Об этом 27 июня «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что получил аудиозапись, на которой Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя им конфиденциальный документ.

Леонков отметил, что такие обвинения должны иметь фактологию.

«Если показывал, должны быть неоспоримые факты: где показывал, кому показывал. Должна быть какая-то фиксация. Мало ли, что он показывал, может быть, пустой листок бумаги. Какой был уровень совещания, где он это делал, если делал, были ли там вопросы обеспечения секретности. Это внутренняя борьба, в которой Демократическая партия пытается за счет секретности документов вывести Трампа из борьбы», — сказал он.

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9 июня Трампу были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Суммарная длительность тюремного срока по всем обвинениям может составлять до 400 лет лишения свободы. Трамп заявил, что он не признает себя виновным.

На следующий день Трамп сообщил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Очередные, 60-е президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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