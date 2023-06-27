Как успешно пройти собеседование и устроиться на работу

Большинство работодателей готовы уделить кандидату на собеседовании не более получаса. За это время ему необходимо не только произвести благоприятное впечатление, но и доказать, что именно он достоин занимать предлагаемую должность. Как подготовиться к встрече и пройти собеседование без лишнего стресса — в материале «Известий».

Как подготовиться к собеседованию

Перед встречей с сотрудником компании лучше провести небольшую домашнюю работу. В первую очередь, запомнить полные названия компании и должность, а также заранее выяснить и выстроить маршрут, особенно если это одно из многих собеседований.

Чтобы чувствовать себя более уверенно и не путаться в мыслях, ответы на стандартные вопросы лучше отрепетировать до прихода на собеседование. Среди них — «Расскажите о своем опыте», «Какие у вас сильные и слабые стороны», «Кем вы видите себя через пять лет», «Почему вы выбрали нашу компанию». Однако стоит быть готовым и к более трудным вопросам, например, прокомментировать причины увольнения, долгий перерыв в стаже и другие.

Второй шаг — выбрать подходящую одежду. Ведь успех на собеседовании во многом определяется не только тем, как говорит кандидат, насколько уверенно себя чувствует, но и тем, как он выглядит. Выбор образа в первую очередь должен зависеть от должности, на которую претендует кандидат, а также от компании, в которой он планирует работать. Но в то же время не обязательно придерживаться исключительно классического стиля. Ориентироваться стоит на то, что удобно. Вещи должны быть по размеру, достаточно свободные, спокойных тонов.

И, конечно, нужно заранее распечатать резюме и подготовить паспорт, если для входа на территорию потребуется пропуск. Приходить на собеседование рекомендуется не слишком рано, но и не опаздывать. В идеале — прийти за пять минут до назначенного времени.

Какие вопросы зададут на собеседовании

Первый вопрос, который услышит кандидат на любом собеседовании, — расскажите о себе. От него ждут краткую самопрезентацию, где нужно четко рассказать о своем образовании, опыте работе, ключевых навыках и компетенциях.

Также попросят рассказать о своих сильных сторонах. В резюме кандидаты часто пишут об ответственности и стрессоустойчивости. На собеседовании могут попросить привести конкретный пример, когда указанные качества пригодились, а также самого значимого профессионального достижения. Ответ на этот вопрос должен иметь прямое отношение к вакансии.

Кроме того, в компании хотят понять, какие задачи работнику нравится решать и что заставляет его работать наиболее эффективно. В этой связи наверняка ему зададут вопросы о том, чем привлекательна вакансия, почему он хочет получить эту работу и именно в этой компании.

Не стоит паниковать, если сразу не знаете, как ответить на вопрос. От кандидата редко ждут идеально правильных ответов, работодателя в том числе интересует ход его мыслей. При этом если какой-то из задаваемых вопросов неприятен или кажется неуместным, то тему стоит аккуратно «закрыть». Если речь идет, например, об очень личных моментах, то можно деликатно указать, что личная жизнь не имеет отношения к уровню профессионализма.

Для чего проводят стресс-интервью на собеседовании

В некоторых компаниях для соискателей намеренно устраивают стресс-интервью, чтобы оценить стрессоустойчивость, способность сохранять самообладание, скорость реакции на раздражители и умение нестандартно мыслить.

Стресс как инструмент подбора персонала в основном используется в отношении кандидатов, которым предстоит работать в нестандартных условиях. Цель этого метода — оценить умение специалиста работать в реальных конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть на рабочем месте.

Стресс-интервью предполагают вопросы, которые должны спровоцировать у соискателя реакцию на нетипичную ситуацию. Интервьюер будет задавать вопросы, которые выбьют человека из равновесия, даже если он уверен в своем профессионализме.

Представитель работодателя может использовать различные невербальные техники. Например, молчать всё собеседование, перебивать или выстраивать интервью в форме допроса. Также работодатели могут всем своим видом демонстрировать, что они вас не слушают и не заинтересованы в вашей персоне.

В беседе важно сохранять спокойствие, быть уверенным и оперировать фактами. Каким бы профессионалом сотрудник ни был, если он ведет себя токсично и вызывающе, его шансы на успешное трудоустройство стремятся к нулю. В то же время слишком расслабленное отношение, небрежность в речи, неуместные анекдоты и инфантильность могут считываться как несерьезное отношение к будущей должности.

Эксперты советуют относиться к стресс-интервью как к игре. Зная правила игры и следуя им, можно пройти собеседование без нервов и выйти на новый уровень.

Какие вопросы задать на собеседовании

На собеседовании у кандидата также много пунктов, которые он хочет выяснить, как и у работодателя. Поэтому сосредоточиться стоит не только на ответах, но и на вопросах. Это тоже часть интервью, и бояться задавать их не стоит.

Прежде всего, нужно уточнить круг обязанностей. Спросите, на что будет сделан акцент, чем вы больше всего будете заниматься, что вам предложат сделать в первую рабочую неделю. Сюда же входит график работы, количество человек в отделе, распределение их обязанностей и взаимодействие с новыми сотрудниками.

Для удобства можно кратко пройтись по всем пунктам вакансии, чтобы сверить, нет ли расхождения в понимании обязанностей, и уточнить ряд деталей. Также стоит спросить о перспективах развития: есть ли шанс продвижения по карьерной лестнице, переходили ли сотрудники с предложенной должности на более высокие.

Когда поднять вопрос о зарплате на собеседовании

Размер заработной платы — одно из главных условий дальнейшего сотрудничества. Это действительно важный момент, который нельзя игнорировать, и договариваться о нем лучше «на берегу». В большинстве случаев уровень зарплаты указывается в тексте вакансии. Это означает, что у соискателя уже есть определенные ожидания. Но чтобы не возникло недопонимания, нужно еще раз поднять этот вопрос на собеседовании.

Эксперты полагают, что вопросы о зарплате в самом начале беседы не совсем уместны. Сначала важнее разобраться со взаимными ожиданиями: насколько кандидат соответствует вакансии, насколько ему подходят условия работы, и только после этого можно переходить к обсуждению зарплаты.

При этом не стоит впадать в крайность и ставить вопрос о деньгах на первое место. В частности, не надо говорить на собеседовании фразу: «Вы платите меньше, чем мой предыдущий работодатель». Работодателю важно видеть, что кандидат замотивирован не только зарплатой, но и будущими задачами, которые ему предстоит решать, и ценностями компании. При первой встрече не стоит спрашивать и о том, как часто можно брать отгулы и уйти на больничный.

Важно учитывать, что большинство работодателей готовы устроить человека на работу даже при нехватке опыта, если видят, что он мотивирован, хорошо обучаем и готов начать со стартовой должности за конкурентоспособную оплату.

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