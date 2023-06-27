Дмитрий Пронин покинет пост гендиректора завода «Москвич»

Дмитрий Пронин покинет пост генерального директора завода «Москвич», чтобы занять должность председателя совета директоров предприятия, сообщили «Известиям» 27 июня в пресс-службе компании.

«Нам пришлось начинать производство на заводе фактически с нуля. Благодаря решению мэра Москвы, а также поддержке КамАЗа мы смогли в текущих условиях дать старт производству меньше чем за полгода после принятия решения о возрождении российской марки «Москвич». На новой должности я вижу для себя обширный горизонт возможностей, связанный с выработкой стратегии работы завода и с концентрацией на важных ключевых направлениях развития производства», — заявил Пронин.

Он занимал должность генерального директора АО МАЗ «Москвич» с мая 2022 года. Автозавод не раскрывает, кто теперь будет назначен гендиректором.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил 26 июня, что российский автопром нуждается в индексации утильсбора, изменении законов о такси и госзакупках. Соколов отметил, что в законодательстве РФ нужно установить требования к уровню локализации автомобилей, которые служат в таксопарках, а также машин, в том числе электрокаров, которые находятся под ведомством государственных и муниципальных организаций.