Президент АвтоВАЗа перечислил меры поддержки российского автопрома

Автопром России нуждается в индексации утилизационного сбора, а также в изменении законов о такси и госзакупках, сообщает 26 июня пресс-служба АвтоВАЗа со ссылкой на речь президента компании Максима Соколова в ходе заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Союза машиностроителей России.

Соколов отметил, что в законодательстве РФ нужно установить требования к уровню локализации автомобилей, которые служат в таксопарках, а также машин, в том числе электрокаров, которые находятся под ведомством государственных и муниципальных организаций.

Глава АвтоВАЗа считает, что подобные меры положительно скажутся на качестве локализации российских автомобилей.

1 июня российские производители обратились к властям с просьбой увеличить утильсбор для поддержки продаж, поскольку отечественные компании неспособны конкурировать с зарубежными в сложившихся условиях.

По словам гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, нынешний размер утильсбора давно перестал сдерживать импортеров, что ставит российских производителей под угрозу экспансии китайских брендов на российском рынке. Кроме того, если власти не примут соответствующие решения, то российские производители рискуют остаться без должного финансирования своих проектов.