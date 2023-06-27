Выплаты к юбилею в 2023 году — кому положены и как оформить

Пожилые граждане РФ к своему юбилею могут получить не только поздравления от близких, но и материальную помощь от государства. Выплаты полагаются россиянам, которые отмечают юбилей начиная с 90 лет. Как оформить выплату долгожителям и какие условия должны быть соблюдены — читайте в материале «Известий».

Выплаты к юбилею в 2023 году — кому положены

В России долгожителями считаются граждане, которые достигают возраста 90 лет и более. Первый раз выплата полагается на 90-летний юбилей, затем на 95 и 100 лет. Начиная со 101-го года выплата становится ежегодной.

Выплаты назначают власти регионов. Сумма варьируется от субъекта к субъекту, могут меняться и условия.

Выплаты к юбилею в 2023 году — размер, сколько платят в Москве и Петербурге

В Москве выплаты полагаются только с возраста 100 лет. В год юбилея долгожителю платят 28 682 рубля, а затем каждый год по 17 216 рублей.

В Санкт-Петербурге на 90 лет имениннику полагается 15 тыс. рублей, на 95 лет — 20 тыс. рублей, а столетний юбиляр получит 25 тыс. рублей. Эта выплата после 100 лет становится ежегодной.

Выплаты к юбилею в 2023 году — как оформить и получить

За назначением выплаты должен обратиться сам гражданин или его законный представитель. Можно подать заявление в МФЦ или заполнить его на портале госуслуг.

Гражданин должен предоставить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, содержащие сведения о месте проживания гражданина;

информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования заявителя;

заявление на получение выплаты.

В случае, если вместо гражданина обращается его законный представитель, он должен также предоставить подтверждение своего права выступать от имени заявителя.

Подавать заявление непосредственно в день рождения не нужно, можно сделать это после праздника. На выполнение услуги отводится срок до 18 рабочих дней.

Ранее «Известия» рассказали о выплате, которая полагается супругам после 50 и более лет совместной жизни. Россияне, подтвердив информацию о длительном браке, могут получить от государства подарок в виде матпомощи.