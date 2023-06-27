В Красноярске задержали обналичивших полмиллиарда рублей мужчин
Организованная группа, незаконно обналичившая 526 млн рублей, задержана в Красноярске. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«Четверо мужчин, вступив в преступный сговор и действуя в составе организованной группы, для обналичивания денежных средств создали более 60 фирм-однодневок. Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов указанных компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей», — говорится в сообщении
В отношении членов группы возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств и незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
16 мая «Известия» сообщили, что в Институте международных транспортных коммуникаций (ИМТК) Университета транспорта организовали проверку. Один из сотрудников института обратился в правоохранительные органы и сообщил о схеме, которую могут использовать для «отмыва» бюджетных средств.