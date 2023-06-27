Foreign Policy сообщил об изнашивании поставленной Украине Западом артиллерии

Артиллерия, поставленная странами Запада Украине, всё больше выходит из строя, а запасы боеприпасов украинской армии подходят к концу. Об этом говорится в материале Foreign Policy, опубликованном в понедельник, 26 июня.

В этой связи сторонники поставок кассетных боеприпасов Киеву в США намерены убедить администрацию президента страны Джо Байдена в необходимости отправки Украине этих снарядов. В статье указано, что так Вашингтон мог бы оказывать помощь Киеву быстрее и эффективнее, а, соответственно, проблема с украинской артиллерией была бы решена.

Наряду с этим экс-спецсоветник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дэн Райс заявил, что применение кассетных боеприпасов позволит использовать гораздо меньшее их количество из-за того, что они медленнее расходуются.

Но в то же время в материале приводится экспертное мнение, согласно которому применение кассетных боеприпасов представляет большие риски для мирного населения: снаряды случайным образом разлетаются в стороны, и гражданские могут просто не заметить их. Другие специалисты говорят, что поставка указанного типа оружия подорвет международные режимы контроля над вооружениями, в том числе Конвенцию по кассетным боеприпасам.

24 июня газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Соединенные Штаты не принимали решения об отправке на Украину кассетных боеприпасов DPICM. Однако наряду с этим заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могут повлиять на ситуацию на поле боя со стороны украинского контрнаступления.

Известно, что окончательное решение по поставкам кассетных боеприпасов зависит от двух факторов — от ограничения на передачу таких боеприпасов, наложенных конгрессом, а также от возможной реакции союзников США и Украины, которые подписали конвенцию о кассетных боеприпасах.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. Их также называют боеприпасами двойного назначения.

В настоящее время во многих странах Европы они являются запрещенными. Упомянутая выше Конвенция по кассетным боеприпасам представляет собой международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали как Россия, так и Украина.