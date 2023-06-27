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Foreign Policy сообщил об изнашивании поставленной Украине Западом артиллерии

Foreign Policy: западная артиллерия на Украине всё больше выходит из строя
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Артиллерия, поставленная странами Запада Украине, всё больше выходит из строя, а запасы боеприпасов украинской армии подходят к концу. Об этом говорится в материале Foreign Policy, опубликованном в понедельник, 26 июня.

В этой связи сторонники поставок кассетных боеприпасов Киеву в США намерены убедить администрацию президента страны Джо Байдена в необходимости отправки Украине этих снарядов. В статье указано, что так Вашингтон мог бы оказывать помощь Киеву быстрее и эффективнее, а, соответственно, проблема с украинской артиллерией была бы решена.

Наряду с этим экс-спецсоветник главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дэн Райс заявил, что применение кассетных боеприпасов позволит использовать гораздо меньшее их количество из-за того, что они медленнее расходуются.

Но в то же время в материале приводится экспертное мнение, согласно которому применение кассетных боеприпасов представляет большие риски для мирного населения: снаряды случайным образом разлетаются в стороны, и гражданские могут просто не заметить их. Другие специалисты говорят, что поставка указанного типа оружия подорвет международные режимы контроля над вооружениями, в том числе Конвенцию по кассетным боеприпасам.

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24 июня газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Соединенные Штаты не принимали решения об отправке на Украину кассетных боеприпасов DPICM. Однако наряду с этим заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могут повлиять на ситуацию на поле боя со стороны украинского контрнаступления.

Известно, что окончательное решение по поставкам кассетных боеприпасов зависит от двух факторов — от ограничения на передачу таких боеприпасов, наложенных конгрессом, а также от возможной реакции союзников США и Украины, которые подписали конвенцию о кассетных боеприпасах.

Кассетные боеприпасы — это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения, в том числе противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие. Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. Их также называют боеприпасами двойного назначения.

В настоящее время во многих странах Европы они являются запрещенными. Упомянутая выше Конвенция по кассетным боеприпасам представляет собой международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали как Россия, так и Украина.

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