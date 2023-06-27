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Общество
Экс-глава СО РАН Асеев обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Экс-глава СО РАН Асеев обжаловал приговор по делу о мошенничестве

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Бывший глава Сибирского отделения (СО) РАН академик Александр Асеев обжаловал приговор, вынесенный ему по делу о мошенничестве. Об этом 27 июня сообщил его адвокат Геннадий Шишебаров.

«Сегодня академик Асеев подал апелляционную жалобу на приговор Советского районного суда», — передает слова защитника ТАСС.

Академик попросил отменить вынесенный приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Ученый считает, что во время заседания якобы нарушили его право на защиту.

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Советский районный суд Новосибирска 14 июня вынес приговор Асееву по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом 45 млн рублей. Ученого приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Свою вину он категорически отрицает.

Следствие считает, что Асеев убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж в Академгородке для использования в служебных целях. Ученого обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

Сам Асеев во время своего последнего слова 26 мая заявил, что не виновен и утверждал, что дело сфабриковано в качестве мести за политику на посту руководителя СО РАН.

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