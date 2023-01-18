Квартирный опрос: в России появилась новая схема мошенничества с жильем

Мошенники придумали и активно используют новую схему аферы с жильем , рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Злоумышленники вычисляют недавно продавших свои квартиры людей, звонят им, выдавая себя за представителей банков, риелторской компании или правоохранительных органов. Они говорят, что мошенники пытаются вывести деньги со счета , на который поступили средства от продажи, и уговаривают перевести их на безопасный счет. Люди передают мошенникам данные, которых им достаточно, чтобы забрать деньги себе.

Новый метод

В России появилась новая схема аферы с жильем — мошенники вычисляют недавно продавших квартиру людей и, играя на доверии, отбирают перечисленные за нее деньги, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В частности, по его словам, злоумышленники звонят потенциальным жертвам и, выдавая себя за представителей банков, риелторской компании или правоохранительных органов, говорят, что мошенники пытаются вывести деньги со счета, на который поступили средства от продажи. Затем уговаривают вывести их на безопасный счет. Рассчитывают злоумышленники на то, что люди передадут данные, которых аферистам достаточно, чтобы забрать деньги себе , сообщил он.

Квартирный опрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Описанная схема — одна из разновидностей так называемой социальной инженерии. Такой вид мошенничества действительно стал особенно распространен в последние годы . Ценность этой схемы для аферистов — в возможности застать жертву врасплох и, тем самым, быстро ввести ее в заблуждение или запугать, — сказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты РФ (ФНП).

В силу отсутствия у большинства рядовых граждан глубоких юридических знаний и оказываемого на них психологического давления, в процессе подобного разговора они фактически своими руками отдают преступникам доступ к своим счетам, добавили в ФНП.

Как рассказал «Известиям» Вадим из Тюмени, после продажи квартиры ему позвонили в течение одного-двух дней . Представились сотрудниками банка.

— Они сказали, что требуется отменить или заблокировать перевод на крупную сумму с моего банковского счета, на котором лежали деньги от продажи. При этом я никаких переводов не делал и даже в приложение банка не заходил. Мысль о том, что это могут быть мошенники, мне пришла, но страх оказался выше рассудка . Звонящий сказал, что у банка отсутствуют основания для блокировки операции перевода с моего счета на другой. Поэтому, если я подтверждаю перевод, то необходимо просто сказать «да» или положить трубку телефона. Естественно, трубку я не положил, — рассказал он.

Потом началась проработка всех возражений Вадима. Его известили, что операция перевода приостановлена, но при повторном запросе банк будет вынужден согласовать ее. Для решения проблемы мужчине предложили пройти аутентификацию по паспортным данным и номеру карты .

Квартирный опрос 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— На тот момент для меня не было ничего подозрительного, поскольку никто не просил никаких секретных данных. Я продиктовал номер карты и паспортные данные. Спас меня разрядившийся телефон. Когда я перезвонил в банк, мне сказали, что это мошенники ,и для перевода денег достаточно знать номер карты и номер телефона. Все счета мне оперативно заблокировали и мошенники не успели перевести деньги , — заключил Вадим.

Похожая ситуация произошла с Евгением из Омска . Он продал квартиру, деньги были переведены на банковский счет, и вскоре ему позвонили с незнакомого номера.

— Робот сказал, что мне необходимо подтвердить смену номера телефона, привязанного к карте. После этого звонок переключился на лжесотрудника банка, который дополнительно сообщил, что на мое имя оформлена заявка на крупную сумму кредита с территории Ростовской области. Стали уточнять, нахожусь ли я там сейчас или кто-то из родственников мог подать заявку, — рассказал Евгений.

Затем злоумышленники попросили номер карты мужчины, чтобы произвести сверку. Евгений догадался, что это мошенники, когда они попросили номера карт других банков, чтобы подать общую заявку в Центробанк на блокировку мошеннических действий . Он положил трубку и перезвонил в банк. Там подтвердили, что это были аферисты.

«Известия» направили запрос в пресс-службу МВД.

Цифровое упрощение

Мошенники в последнее время значительно активизировались и стали применять уже проверенные в других сферах схемы на рынке недвижимости, сказал Ильдар Хусаинов. Развитие цифровых сервисов, с одной стороны, упростило сделки с жильем, с другой — у мошенников появилась возможность через различного рода ресурсы выявлять переход права собственности и находить контактные телефоны тех, кто недавно продал квартиру, в том числе через серые базы , рассказал он.

Описанная схема указывает на брешь в системе финансовой безопасности граждан, а именно — на утечку информации о факте купли-продажи квартир из органов регистрации, согласен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Квартирный опрос 2 Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В 2022 году получили распространение и другие новые схемы мошенничества с жильем , дополнила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Например, преступники создают сайты, якобы предназначенные для проверки доверенностей по QR-коду. Затем с помощью подложных документов они пытаются переоформить квартиры . Поэтому гражданам следует проводить проверку исключительно через специальный сервис на сайте ФНП, сказала эксперт.



— Также злоумышленники стали взламывать аккаунты россиян на портале «Госуслуги» и присваивать электронную подпись, которую можно использовать для проведения сделок с недвижимостью. Чтобы обезопасить себя, нужно настроить двухфакторную аутентификацию аккаунта . В таком случае взломщикам для осуществления каких-либо действий потребуется код из SMS, которые приходят только на номер владельца личного кабинета, — рассказала Надежда Коркка.

Квартирный опрос 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Действительно, практика знает много мошеннических схем, и, в основном, это игра на доверии граждан и отсутствии у них навыков проверки юридической чистоты сделки, отметила кандидат юридических наук, доцент, председатель подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

— Чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно обязательно внимательно проверять те документы, которые вы подписываете. Иначе в суде будет трудно доказать факт обмана, поскольку на документе будет стоять ваша подпись. Если говорить о схемах в интернете или по телефону, то важно знать, что никому нельзя давать свои данные и пароли, даже если представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов , — сказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

В таких случаях лучше самому обратиться в банк, чтобы не стать жертвой обмана , добавил адвокат. Не лишним будет и заняться повышением своей правовой и цифровой грамотности, сказали в ФНП. Особенно следует рассказать о рисках пожилым родственникам.

— Во многом следствием разных схем мошенничества становтся то, что на риелторском рынке много нечистоплотных юристов, которые вводят в заблуждение людей. Нужно выводить их из тени, заставлять платить налоги, становиться соучастниками сделки, — сказал Павел Склянчук.

Сделать рынок недвижимости более прозрачным для минимизации рисков и афер помогло бы регулирование риелторской деятельности с предъявлением требований к образованию, опыту, профессиональной ответственности, считает Сусана Киракосян.