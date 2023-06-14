Суд приговорил экс-председателя СО РАН Асеева к условному сроку за мошенничество

Бывший председатель Сибирского отделения (CО) РАН академик Александр Асеев решением Советского районного суда Новосибирска приговорен к четырем годам лишения свободы условно по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 млн рублей, о чем стало известно 14 июня.

«Асеева Александра Леонидовича признать виновным… назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным. Установить испытательный срок три года», — цитирует судью Анну Панову «РИА Новости».

Асеев категорически отрицает вину и не согласен с приговором. Он заявил о намерении его обжаловать.

По версии следствия, Асеев убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж в Академгородке для использования в служебных целях. СО РАН он возглавлял в 2008–2017 годах.

«С использованием своего служебного положения нарушил действующее жилищное законодательство, принял меры к освобождению коттеджа в Советском районе Новосибирска, организовал заключение с ним договора найма указанного жилого помещения и дальнейшую приватизацию коттеджа от имени своей дочери. Также с использованием своего служебного положения организовал дорогостоящий ремонт указанного коттеджа силами и за счет денежных средств СО РАН и строительной организации», — указано в фабуле судебного дела.

Асееву предъявили обвинение в совершении преступления предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Обвинение требовало от суда наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом, что и было удовлетворено.

Александр Асеев 26 мая выступил перед судом с последним словом и в очередной раз заявил о своей невиновности. Он утверждал, что дело сфабриковано в качестве мести за политику на посту руководителя СО РАН, как он говорил в интервью порталу KSOnline.

17 мая стало известно, что суд в Воронежской области вынес приговор дочери экс-главы Новоусманского района Любови Овчинниковой, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она начнет в 2032 году из-за малолетнего ребенка.