Дочь экс-главы района в Воронежской области осудили за хищение земель

Суд в Воронежской области вынес приговор дочери экс-главы Новоусманского района Любови Овчинниковой, обвиняемой в мошенничестве с земельными участками. Об этом 17 мая сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, но отбывать наказание она начнет в 2032 году. Овчинникова получила отсрочку до тех пор, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Другие фигуранты уголовного дела, пишет информагентство, Степан Старосветский и Ольга Степанова, приговорены к двум годам лишения свободы условно. Возглавлявшая ранее отдел по управлению муниципальным имуществом Новоусманского района Лилия Киреева получила четыре года лишения свободы, отбывать наказание она тоже будет после достижения ребенком 14 лет.

Преступления совершены в 2012–2017 годы. Из муниципальной собственности под видом выделения льготным категориям граждан и передачи конкретным выгодоприобретателям был изъят 31 земельный участок общей рыночной стоимостью более 18 млн рублей. Осужденные должны будут возместить ущерб, причиненный районной администрации.

Фигуранты признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой, в особо крупном размере», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба и существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Приговор вынес Ленинский районный суд Воронежа.

После вступления приговора в силу будет решаться вопрос о возврате земель в собственность Российской Федерации.