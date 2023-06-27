Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с помощью запрещенных химических боеприпасов нанесли удар по позициям Вооруженных сил России в районе Соледара. Об этом 27 июня сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание. На данный момент нашими специалистами РХБЗ (Войска радиационной, химической и биологической защиты. — Ред.) устанавливается тип отравляющего вещества», — указано в сообщении Telegram-канала Марочко.

21 марта постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин указал на реальную угрозу провокаций с применением химического оружия со стороны Украины. По его словам, уже были случаи, когда химикаты доставлялись в ящиках на линию боевого соприкосновения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.