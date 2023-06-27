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Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до восьми

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Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до восьми человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону во вторник, 27 июня.

В результате столкновения минивэна Honda Stepwgn и легкового автомобиля Hyundai Elantra шесть человек погибли и восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу, говорится в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла примерно в 1:30 по местному времени (0:30 мск) на 110-м км автодороги А-300 ранее этим же днем. На месте происшествия сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

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