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В Ростове-на-Дону выпал град размером до 2 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Ростове-на-Дону в ночь на 27 июня обрушился ливень с сильным ветром и градом размером с перепелиное яйцо. Кадры разбушевавшейся стихии появились в социальных сетях.

Ливни идут почти во всех районах города, а под удары града попал именно центр. По словам очевидцев, размер града достигает 1,5–2 см в диаметре.

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Ранее, 26 июня, синоптики предупредили жителей Ростовской области о сильной грозе с градом. Граждан попросили соблюдать осторожность при нахождении на улице. Водителям рекомендовано внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения.

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