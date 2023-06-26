Сильные дожди и штормовой ветер спрогнозировали в Ростовской области

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о непогоде. В ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

До конца суток 26 июня температура воздуха может подниматься до +32 градусов, на востоке до +36 градусов. В течение дня ожидается сильный ветер со скоростью до 14 м/с. Вероятны грозы и сильные ливни, пишет RostovGazeta.

27 июня в Ростовской области ожидается сильная гроза с градом. Температура воздуха в течение суток будет меняться до +9 до +32 градусов. Скорость ветра составит до 18 м/с.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при нахождении на улице. Водителям рекомендовано внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае. В регионе ожидаются ливни и грозы.