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Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае

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Синоптики предупреждают жителей Ставропольского края об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается сильный ветер с градом.

Согласно прогнозам, ливни начнутся вечером 26 июня и будут сопровождаться грозой. Ветер усилится до 23 м/с, уточняет NewsTracker. Такие погодные условия ожидаются до 29 июня.

Усиление ветра и осадков может привести к повреждениям линий электропередачи, крыш зданий, а также подтоплению территорий. Жителей Ставрополья просят соблюдать бдительность в период действия штормового предупреждения. Во время грозы рекомендуется отказаться от использования электроприборов.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено на Крымском полуострове. До конца суток 26 июня в регионе ожидаются сильные дожди с градом.

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