В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ливней и гроз
В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ливнями, грозами и сильным ветром. Об этом 25 июня сообщили в региональном ГУ МЧС.
«До конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
По данным метеорологов, порывы ветра достигнут 20 м/с.
Ранее, 21 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре в ряде регионов страны. Так, по его словам, такая погода ожидается в Магаданской области, Якутии, Чукотском автономном округе, Красноярском крае, Тыве и Хакасии, а холодная прогнозируется на Урале и в Поволжье.
До этого, 14 июня, сообщалось о мощных ливнях в Хостинском районе Сочи, которые спровоцировали сильные потопы. Тогда мощным потоком воды был снесен автомобиль в открытое море.