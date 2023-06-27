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В ГД предложили создать страховую госкомпанию для новых регионов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутаты предлагают создать специальную государственную страховую компанию для работы в новых регионах РФ, а также в Крыму. Для начала она могла бы заниматься страхованием автогражданской ответственности, которое должно стать обязательным на этих территориях с 1 января 2024 года. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину планирует обратиться лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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«Для новых субъектов РФ необходимо создать государственную страховую компанию, которая могла бы осуществлять как страхование в рамках ОСАГО по нижней границе ценового коридора, так и иные виды страхования по минимальным тарифам», — объяснил Миронов «Известиям».

В его пресс-службе добавили, что письмо с такой инициативой вскоре будет направлено Михаилу Мишустину.

Сергей Миронов уточнил, что есть опасения установки очень высоких тарифов на любые виды страхования в новых регионах из-за высоких рисков там. Если такая государственная система страхования покажет себя хорошо, то деятельность этой госкомпании можно было бы распространить и на другие субъекты РФ, заключил депутат.

Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях действует переходный режим, поэтому автомобилисты новых субъектов пока могут ездить там без ОСАГО. Обязательной «автогражданка» должна стать с 1 января 2024 года. Для новых регионов Центробанк (ЦБ) предложил установить минимальный из действующих сейчас территориальных коэффициентов — 0,68.

Сейчас регулятор с Минфином обсуждают возможные варианты стимулирования развития страхования в новых регионах, сообщили «Известиям» в ЦБ. В пресс-службах ведомств отметили, что пока не получали письма с предложением Сергея Миронова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Южный полис: для новых регионов хотят создать страховую госкомпанию

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