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Россия ответит на действия Австралии по отмене аренды участка под дипмиссию

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Москва ответит на решение австралийских властей оборвать в одностороннем порядке договор аренды участка под новое здание дипмиссии. В этом «Известия» заверил посол РФ в Канберре Алексей Павловский.

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«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял», — ответил глава российской дипмиссии на соответствующий вопрос.

Ранее австралийское правительство, ссылаясь на «рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности», провело через парламент закон, который позволил Канберре в одностороннем порядке расторгнуть договор, заключенный с посольством России еще в 2008-м.

Российская дипмиссия пыталась оспорить решение в Верховном суде. Но суд постановил, что «закон парламента должен иметь преимущественное значение».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это решение еще одним примером «русофобской истерии, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада». По его словам, российская сторона учтет новый недружественный выпад и «будет вести себя соответствующим образом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Политическая подоплека этого фарса очевидна»

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