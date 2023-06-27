Россия ответит на действия Австралии по отмене аренды участка под дипмиссию
Москва ответит на решение австралийских властей оборвать в одностороннем порядке договор аренды участка под новое здание дипмиссии. В этом «Известия» заверил посол РФ в Канберре Алексей Павловский.
«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял», — ответил глава российской дипмиссии на соответствующий вопрос.
Ранее австралийское правительство, ссылаясь на «рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности», провело через парламент закон, который позволил Канберре в одностороннем порядке расторгнуть договор, заключенный с посольством России еще в 2008-м.
Российская дипмиссия пыталась оспорить решение в Верховном суде. Но суд постановил, что «закон парламента должен иметь преимущественное значение».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это решение еще одним примером «русофобской истерии, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада». По его словам, российская сторона учтет новый недружественный выпад и «будет вести себя соответствующим образом».
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: